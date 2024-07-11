490 студентов-целевиков медколледжа хотят трудоустроиться в больницы Подмосковья

Учащиеся Московского областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных больниц. Воспользоваться такой программой могут студенты 1-4 курсов. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Они во время обучения получают стипендию от больницы, а после выпуска выходят на работу в медорганизацию на срок не менее 3 лет.

«Мы заинтересованы в привлечении на работу медицинских кадров, а программа целевого обучения позволяет подготавливать для наших больниц и поликлиник специалистов, в которых они нуждаются. Мы ожидаем, что в этом году в наши медорганизации трудоустроятся 490 «целевиков», завершивших обучение в Московском областном медицинском колледже», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Желающие воспользоваться данной мерой поддержки студенты могут обратиться в кадровую службу больницы, с которой хотят заключить подобный договор, или в администрацию областного медколледжа.

В регионе для молодых специалистов со средним медицинским образованием предусмотрена ежемесячная доплата в размере 7 тыс. рублей, которая выплачивается в течение 3 лет.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.