47 человек проверили свое здоровье в парке Воскресенска в рамках диспансеризации

В городском округе Воскресенск продолжается сезон диспансеризаций в парке. В минувшие выходные свое здоровье на фонтанной площади проверили 47 жителей округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Желающие могли пройти флюорографическое обследование легких, чтобы выявить возможные заболевания на ранней стадии.

Кроме того, была предоставлена возможность сдать анализ крови на уровень сахара и холестерина — ключевые показатели, свидетельствующие о состоянии сердечно-сосудистой системы и обмена веществ.

Для оценки работы сердца проводилась электрокардиография (ЭКГ), а измерение роста и веса помогло оценить соответствие физических параметров нормам. Врачи-терапевты проводили подробное анкетирование, чтобы собрать полную картину состояния здоровья каждого участника.

Чтобы пройти диспансеризацию, необходимо иметь при себе страховой медицинский полис и паспорт гражданина РФ. Важно отметить, что все обследования в рамках диспансеризации проводятся абсолютно бесплатно, что делает доступ к качественной медицинской помощи максимально широким для всех жителей округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.