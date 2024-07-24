4,5 тыс операций провели в областном онкодиспансере с начала текущего года

4,5 тысячи операций провели в Московском областном онкологическом диспансере с начала текущего года. Областной онкодиспансер имеет все необходимое для качественной диагностики и лечения различных онкологических заболеваний, оснащен современной медицинской техникой, новейшими медицинскими и информационными технологиями, передает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

«Благодаря квалифицированным специалистам и современному оборудованию, за полгода в Московском областном онкологическом диспансере было проведено 4,5 тысячи операций. Все операционные оснащены видео-эндохирургическими стойками и электрохирургическими аппаратами, которые позволяют врачам выполнять современные эндоскопические операции и диагностические процедуры через небольшие проколы тканей, оперировать малотравматичным способом и практически бескровно, что особенно важно для лиц пожилого возраста», — рассказал заместитель главного врача по хирургической помощи Московского областного онкологического диспансера Алексей Петрович Колтович.

Кроме того, в операционных используется ламинарный поток воздуха с очисткой, обеззараживанием и кондиционированием. Подобный принцип обеспечивает более высокую стерильность в операционных, что позволяет свести к минимуму возможность возникновения заражения различными внешними инфекциями, а также весьма позитивно влияет на сроки послеоперационного выздоровления.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.