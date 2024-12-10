44 жителя округа Пушкинский прошли комплексную проверку здоровья

В округе Пушкинский прошло важное медицинское мероприятие — день семейного здоровья. Его посетили 44 человека, из которых 20 были несовершеннолетними, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе обследований специалисты выявили основные факторы риска, с которыми сталкиваются участники. Среди них: низкая физическая активность, недостаток овощей и фруктов в рационе, избыточный вес и повышенный уровень холестерина. Также врачи выявили подозрения на болезни сердечно-сосудистой, нервной, мочеполовой систем, а также заболевания желудочно-кишечного тракта. По итогам осмотра 15 человек были направлены на более детальное обследование в рамках второй части диспансеризации.

Следующие дни диспансеризации пройдут 14 и 21 декабря, а еще один день семейного здоровья состоится 21 декабря. Мероприятие вновь примет всех желающих, кто хочет позаботиться о своем здоровье и здоровье своей семьи.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.