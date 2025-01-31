400 тыс консультаций провели сотрудники кардиопульта скорой помощи Подмосковья

В структуре Московской областной станции скорой медицинской помощи работает кардиопульт. Его сотрудники дистанционно расшифровывают ЭКГ, которые им передают бригады скорой во время выезда к пациентам. Специалисты кардиопульта дают оценку состояния больного и в зависимости от полученной информации бригада скорой может принять решение о необходимости госпитализации пациента, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«При заболеваниях сердечно-сосудистой системы ключевую роль играет время и скорость оказания медицинской помощи, так как такие патологии требуют срочной госпитализации. В прошлом году специалисты кардиопульта провели более 400 тыс. консультаций, благодаря чему у 12,5 тыс. пациентов был подтвержден острый коронарный синдром, и они были госпитализированы в региональные сосудистые центры Подмосковья», — сказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Работа кардиопульта стала возможной, благодаря оснащению бригад Московской областной станции скорой помощи новыми электрокардиографами с функцией дистанционной передачи ЭКГ. Отметим, что на данный момент все выездные бригады оснащены такими аппаратами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.