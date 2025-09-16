4 центра амбулаторной онкопомощи вошли в структуру онкодиспансера Подмосковья

В последние годы развитие здравоохранения в Московской области набирает обороты. Одним из ключевых направлений является улучшение онкологической помощи, что стало особенно актуальным в свете роста числа заболеваний. В этом контексте важным шагом стало включение 4 центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), таких городов, как — Ногинск, Реутов, Орехово-Зуево и Фрязино — в структуру Московского областного онкологического диспансера. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Возможности ЦАОПов по лечению пациентов ограничены лечением только в дневном стационаре, то есть это так называемые короткие схемы лечения, которые не всегда применимы к основной массе нозологических форм злокачественного образования, которые требуют порой непрерывного введения препаратов, что невозможно в условиях ЦАОПа, и соответственно возможности диспансеров с круглосуточным стационаром будет способствовать увеличению, как количества пациентов, которым можно оказать такую помощь, так и соответственно качеству лечения», — рассказал главный врач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.

Данный пилотный проект был внедрен на территории Московской области по инициативе зампредседателя правительства Московской области-министра здравоохранения Московской области Максима Забелина.

Благодаря этому решению жители региона смогут получить лечение не только в дневном стационаре, но и круглосуточном, что позволит пройти полный цикл лечения, что особенно важно в борьбе с онкологическими заболеваниями.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.