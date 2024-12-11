4 новые наркозные станции поступили в больницу Долгопрудного

Фото - © Пресс-служба администрации г. о. Долгопрудный

сегодня в 19:55

Четыре новые анестезиологические рабочие станции поступили в стационар Долгопрудненской больницы по программе модернизации министерства здравоохранения Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Наркозные станции немецкого производства, они предназначены для поддержки пациента во время оперативного лечения.

Аппараты универсальны: подходят для пациентов любого возраста и состояния — от недоношенных новорожденных детей до взрослых пациентов с повышенным индексом массы тела.

Станции рассчитаны на хирургические вмешательства любого профиля. Они оснащены аппаратом искусственной вентиляции легких экспертного уровня. Поддерживают безопасное и эффективное применение наркоза с низким и минимальным потоком: эконометр информирует пользователя о дефиците или избытке потока свежего газа.

Аппарат обеспечивает надежную защиту системы дыхания от утечек, а также функцию возврата газовой пробы. В рабочей станции предусмотрена система дыхания с подогревом, благодаря чему снижается образование конденсата.

Универсальный интуитивно понятный интерфейс станции занимает минимальное время на обучение.

Конструкция данных наркозных станций помогает в профилактике внутрибольничных инфекций за счет плавных линий в дизайне аппарата, способствующих эффективности и простоте обработки и дезинфекции. Материалы поверхностей устойчивы к агрессивным чистящим средствам и обеспечивают длительный срок службы оборудования.

Общая стоимость поступивших в Долгопрудненскую больницу наркозных станций — около 14 млн рублей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что одним из главных запросов в сфере здравоохранения Подмосковья является оборудование.

«Когда есть врачи, очень важно, чтобы было УЗИ, рентген, маммограф, КТ, все то, что в большой поликлинике позволяет на месте поставить диагноз и дальше получить лечение», — сказал Воробьев.