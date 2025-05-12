375 тыс льготных рецептов продлили жителям Подмосковья с помощью телемедицины

В Подмосковье ведется активная работа, чтобы процессы обеспечения льготными лекарствами становились проще. Эту тему обсудил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом регионального правительства и главами округов, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Сейчас жителям региона не нужно ежемесячно посещать поликлинику, чтобы продлить рецепт. Это можно делать через телемедицинскую консультацию. В I квартале 2025 года таким способом продлено 375 тыс. льготных рецептов.

Записаться можно на приеме у лечащего врача, через регпортал госуслуг «Здоровье», инфомат в медорганизации, через тел. 122 (робот Светлана), или через чат-бот в Telegram.

По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра здравоохранения региона Максима Забелина, в 2024 году количество выписанных рецептов увеличилось на 17%.

По федеральной льготе лекарствами обеспечиваются 125 тыс. человек — это в основном инвалиды и участники ВОВ, ветераны боевых действий. По региональной — 358 тыс. жителей с такими заболеваниями, как сахарный диабет, онкология, бронхиальная астма, нарушение аминокислотного обмена, болезнь Паркинскона.

В IV квартале будет запущено мобильное приложение и внедрено обслуживание рецептов по QR-коду. Это максимально упростит и персонализирует процесс выдачи лекарственных препаратов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье проживает 483 тыс. граждан, получающих лекарства по льготным рецептам. За последний год таких льготников стало на 10% больше.

«Обслужено 9 миллионов льготных рецептов. Наша задача — трансформировать эту работу, сделать более удобной, проактивной, чтобы продление рецептов было без лишней волокиты», — сказал губернатор.