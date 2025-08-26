35 новых врачей приступили к работе в Королеве

В коллективе Королевской больницы пополнение — в 2025 году в учреждении начали работать 35 новых специалистов. Все они — врачи разных направлений: анестезиологи-реаниматологи, рентгенологи, акушер-гинекологи, оториноларингологи, терапевты, педиатры, врачи клинической лабораторной диагностики. Один из врачей получил образование по целевому договору, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для привлечения кадров в наукограде действует система мер поддержки. Медработникам предоставляют служебное жилье, компенсируют аренду квартир и расходы на проезд общественным транспортом. Кроме того, предусмотрены единовременные выплаты при трудоустройстве, а также ежемесячные выплаты разным категориям специалистов.

Особое место среди мер поддержки занимает региональная программа «Социальная ипотека». Собственное жилье благодаря программе смогли приобрести уже 67 медиков из Королева.

Особое внимание в наукограде уделяют работе с молодежью. Все больше выпускников городских школ используют возможности целевого обучения, в настоящее время по целевым договорам обучаются 119 врачей и 21 средний медицинский работник.

Пользуется популярностью и еще один проект Королевской больницы, в рамках которого специалисты готовят учеников профильных медицинских классов к поступлению в вузы.

Всего на сегодняшний день в Королевской больнице работают 563 врача и 950 средних медицинских работников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.