34 тыс детей прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье с января

В начале прошлого года в Московской области был расширен перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга. Обследование выполняется в первые дни жизни ребенка и позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Всем новорожденным в Московской области проводится неонатальный скрининг, позволяющий выявить 36 генетических заболеваний. При такой своевременной диагностике мы можем выявить детей из группы риска и вовремя начать лечение, а также диспансерное наблюдение. Всего с начала года были обследованы более 34 тыс. детей», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Исследование проводится путем забора крови из пятки новорожденного. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.