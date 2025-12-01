34 кузбасские школы перешли на дистанционное обучение из-за вспышки ОРВИ

В Кемеровской области около двух тысяч школьников вынуждены оставаться дома из-за распространения острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ), сообщает Сiбдепо .

По данным регионального министерства образования, в 34 школах области 58 классов переведены на дистанционный формат обучения.

Представитель министерства сообщила, что в Ленинск-Кузнецком муниципальном округе две школы (333 ученика) полностью переведены на удаленное обучение.

По ее словам, в Кемеровском, Новокузнецком, Прокопьевском и Тайгинском городских округах, а также в Гурьевском, Ижморском, Ленинск-Кузнецком, Тисульском и Яшкинском муниципальных округах в общей сложности на «дистант» перешли 1072 ребенка (58 классов в 34 школах).

Помимо этого, три детских сада в городах Ленинск-Кузнецкий и Юрга временно прекратили свою работу. Также приостановлена деятельность 23 групп в 19 детских садах, расположенных в Новокузнецке, Прокопьевске, Тайге, а также в Ленинск-Кузнецком, Промышленновском, Яйском и Яшкинском муниципальных округах.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.