32 медработника Подмосковья получили свидетельства по соципотеке

В доме правительства Московской области состоялось вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты на приобретение жилья получили 32 медработника. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«В регионе действует множество мер соцподдержки медицинских работников. Многие из них направлены на решение жилищного вопроса, так как наличие жилья для любого специалиста имеет первостепенное значение. Это компенсация аренды, предоставление земельных участков и „Социальная ипотека“. Сегодня мы вручили медработникам еще 32 свидетельства по программе», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Программа действует с 2016 года по инициативе Губернатора Московской области Андрея Воробьева. Благодаря соципотеке, специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.