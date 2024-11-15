31 тыс онлайн-заявлений на бесплатное зубопротезирование подано в Подмосковье

С начала 2024 года на региональном портале госуслуг подано свыше 31 тыс. заявлений на бесплатное зубопротезирование. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры, жители предпенсионного возраста с учетом их доходов и другие льготники, имеющие постоянную регистрацию в Московской области, имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по показаниям стоматолога.

Чтобы воспользоваться услугой, достаточно посетить стоматолога и оформить заявку на региональном портале. На основании заявления специалисты поставят жителя на учет, и зубопротезирование будет предоставлено в порядке очереди.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области добавили, что услуга «Выдача справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование» доступна в разделе «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготу».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.