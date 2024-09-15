30 литров крови сдали домодедовцы в помощь детям

В городском округе Домодедово в Молодежном центре «Победа» состоялся очередной День донора. В этот раз кровь собирали для детей с онкологическими заболеваниями, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Неравнодушные жители городского округа Домодедово откликнулись на призыв помочь детям. 65 человек сдали 30 литров крови! Такая активность и поддержка по-настоящему бесценны, ведь они дарят нуждающимся детям и их родителям самое главное — надежду на здоровую полноценную жизнь. Хорошо, что в жизни есть люди готовые жертвовать своим временем и своими силами во имя этого чуда.

Накануне и в день сдачи крови запрещено употреблять жирную, жареную, острую и копчёную пищу, мясные, рыбные и молочные продукты. Натощак сдавать кровь не рекомендуется

За 48 часов до визита на станцию переливания нельзя употреблять алкоголь, а за 72 часа — принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики. Утром необходимо легко позавтракать, а непосредственно перед процедурой донору положен сладкий чай. За час до сдачи крови следует воздержаться от курения.

Также не следует сдавать кровь после ночного дежурства или бессонной ночи.

Благотворительные донорские акции регулярно организуются Домодедовской больницей совместно с Домодедовским благочинием, Московской областной станцией переливания крови и молодёжного центра «Победа».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.