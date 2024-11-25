3-тысячный ребенок появился на свет в роддоме Красногорска в День матери

В День матери, 24 ноября, в родильном доме городского округа Красногорск произошло радостное событие: на свет появился 3-тысячный ребенок, рожденный с начала 2024 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Малышка Кира родилась в семье Александры и Дмитрия Климовых из поселка Нахабино. Девочка весом 3 280 граммов и ростом 52 см появилась на свет в 14:25. Мама и ребенок чувствуют себя хорошо.

Этот ребенок стал еще одним важным этапом в статистике рождаемости в Красногорске. Учитывая положительную динамику, в этом году в городе может быть установлен новый рекорд по рождаемости. Предыдущий рекорд — более 3 тыс. родившихся детей — был зафиксирован в 2023 году.

Рождение ребенка — это всегда радостное событие, которое приносит в жизнь семьи новые радости и заботы. Желаем малышке Кире и ее родителям счастья, здоровья и благополучия.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.