27 новых врачей приступили к работе в Кашире

Каширская больница продолжает активно пополнять свой медицинский коллектив, что способствует повышению качества и доступности медицинских услуг для жителей города и округа. В ближайшее время в учреждение планируется принять новых специалистов: врача-рентгенолога и детского стоматолога. Их приход позволит расширить спектр предоставляемых услуг и улучшить диагностику и лечение пациентов, особенно в области педиатрической стоматологии и радиологической диагностики. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала текущего года в Каширской больнице уже трудоустроилось 27 новых врачей. Из них 18 специалистов работают в амбулаторно-поликлиническом звене, обеспечивая прием и консультации пациентов, а 9 — в стационарных отделениях, занимаясь лечением госпитализированных больных. Это значительно укрепляет кадровый потенциал учреждения и позволяет повысить уровень медицинской помощи.

Кроме врачей, с начала года в больницу принято на работу 34 специалиста среднего медицинского персонала — медсестер, фельдшеров и других специалистов, что также способствует более эффективной работе отделений и улучшению условий для пациентов.

Обновление кадрового состава, в том числе снижение среднего возраста, является частью стратегического плана развития здравоохранения в регионе, направленного на повышение качества обслуживания населения, внедрение современных методов диагностики и лечения, а также создание комфортных условий для работы медицинских сотрудников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.