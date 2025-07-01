26 ребят занимаются в отделении реабилитации детей-инвалидов центра в Одинцове

В отделении реабилитации детей-инвалидов центра «Одинцовский» занимаются 26 ребят. Адаптивная физкультура помогает не только развитию, но и социальной интеграции детей с особенностями развития. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Благодаря адаптивным физическим упражнениям двигательные навыки и выносливость улучшились у 80% занимающихся. У детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата почти в половине случаев отмечалось снижение болевых ощущений. В 90% случаев произошло улучшение настроения и уменьшение тревожности. Среди других положительных результатов — достигающее 70-80% развитие социальных навыков и снижение на 50-60% стереотипных движений у детей с аутизмом.

Специалисты отмечают важность адаптивной физкультуры, как эффективного инструмента реабилитации.

Отделение реабилитации располагается в Голицыно по адресу: Коммунистический проспект, дом № 22.

Контактный телефон: 8 (495) 587-51-20.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.