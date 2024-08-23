25 жительниц Истры прошли диспансеризацию по проверке репродуктивного возраста

25 жительниц Истры прошли диспансеризацию в рамках проекта по проверке репродуктивного возраста в женской консультации № 1. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На обследование были приглашены женщины в возрасте от 18 до 49 лет.

Заведующая ЖК № 1 Огулшат Розыева пояснила, что пациентки за один визит смогли проверить свое здоровье у акушера-гинеколога, пройти кольпоскопию, сделать УЗИ органов малого таза и молочных желез.

На все обследования женщины потратили всего полчаса. После готовности результатов, пациентки получат консультацию врача при наличии выявленных проблем. Женщины оказались очень довольны таким подходом.

«Это очень удобно — мне, как маме, когда нужно искать с кем оставить ребенка. Попросил один день остаться и все: не нужно отдельно записываться ни к терапевту, ни к гинекологу. Сразу все прошла, только за результатом осталось потом прийти. Причем сказали, что если будут плохие результаты, то сами позвонят и в срочном порядке пригласят. Это очень удобно, очень хорошо!», — поделилась мнением Светлана.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона отметил, что в Подмосковье становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что здравоохранение год от года оценивают жители выше. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.