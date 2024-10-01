25 медиков трудоустроились в больницу Мытищ со старта программы «Приведи друга»

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый 50% при трудоустройстве, и второй 50% — после трех месяцев работы. Важно, чтобы новый сотрудник устроился на полную ставку и не работал в подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

«Данная программа получила отклик среди наших сотрудников. Наши врачи и медицинские сестры приводят своих знакомых медиков. Так, за последнее время по совету коллеги в инфекционное отделение пришел работать врач-инфекционист. В поликлинике № 2 в отделении неотложной помощи работает фельдшер. Трудоустраиваются и на сельские территории, медицинские сестры по рекомендации знакомых приступили к работе в поликлинике № 6 и во врачебной амбулатории Туристического пансионата КВХ. Хотелось бы, чтобы наши сотрудники активнее приглашали знакомых медиков к нам на работу», — рассказала заместитель главврача по общим вопросам Ирина Кузнецова.

Сейчас в отделения стационара требуются врачи-анестезиологи, кардиологи, инфекционисты, медицинские сестры.

В поликлиниках ждут врачей-оториноларингологов, детских офтальмологов, педиатров и терапевтов.

Подробнее о вакансиях можно узнать на официальном сайте Мытищинской больницы.

В Московской области медработникам доступны и другие меры социальной поддержки. Узнать о них больше можно здесь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.