230 договоров на целевое обучение заключили студенты с больницами Подмосковья

Студенты Московского областного медицинского колледжа могут заключить целевой договор с последующим трудоустройством в одну из подмосковных больниц или станцию скорой медицинской помощи. Такая возможность доступна для обучающихся 1-4 курсов. Для студентов-участников программы предусмотрена стипендия от медучреждения. После выпуска они выходят на работу в медорганизацию на срок не менее 3 лет. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Благодаря программе целевого обучения мы можем подготавливать специалистов для наших медучреждений. Ее основным преимуществом для студентов является гарантированное место работы после выпуска из областного медколледжа. В этом году более 230 студентов заключили договор на целевое обучение с Московской областной скорой медицинской помощью», — сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

В Подмосковье молодые специалисты со средним медицинским образованием получают ежемесячную доплату в размере 7 тыс. рублей. Также им доступны и другие меры социальной поддержки, действующие в регионе. Найти подробную информацию о мерах поддержки можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.