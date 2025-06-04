23 человека прошли онкоскрининг в центре амбулаторной онкопомощи Сергиева Посада

В Сергиево-Посадском Центре амбулаторной онкологической помощи состоялся день открытых дверей. Обследование прошли 23 человека. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Врачи выполнили 8 маммографий, 10 УЗИ-исследований, 6 рентгенологических исследований, а также 9 заборов мазков на цитологию у женщин и 11 анализов простат-специфического антигена у мужчин для выявления патологий предстательной железы», — рассказывает заведующий ЦАОП Владислав Бодарев.

В онкоскрининге пациентов участвовали 4 врача-онколога и 4 медицинские сестры. По сути, это комплекс мер, направленных на раннее выявление онкологических заболеваний, часто протекающих бессимптомно. Ежегодный массовый онкоскрининг в Центре амбулаторной онкологической помощи проводится ежегодно (избыточное указание на ежегодность). Принять участие в мероприятии можно только по предварительной записи. Врачи-онкологи провели осмотр и, при необходимости, направили на дообследование.

Важно отметить, что заподозрить онкологию может помочь плановая диспансеризация. Анализ крови, тестирование, биометрия и другие исследования первого этапа помогут врачу выявить отклонения. Записаться на диспансеризацию можно через врача-терапевта или самостоятельно — по телефону 122. Не ждите онкоскрининга, проверьте здоровье!

Единые дни диспансеризации состоятся 21 и 28 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.