217 заявок подано на московскую программу поддержки медицинских исследований

сегодня в 11:25

Рекордные 217 заявок на грант на медицинские исследования зафиксированы в Москве

В 2024 году количество заявок на московскую программу поддержки медицинских исследований увеличилось на 50% по сравнению с предыдущим годом. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что научные команды медорганизаций подали рекордные 217 заявок на гранты, сообщает газета «Известия» .

Также он отметил, что количество исследовательских направлений программы возросло с 34 до 43, включая новые области, такие как медицинская генетика, спортивная медицина и эндокринология.

«Это в полтора с лишним раза больше, чем в прошлом году», — заявил он.

Программа, созданная в 2022 году, ежегодно предоставляет гранты для поддержки внедрения инновационных методов диагностики, лечения и реабилитации. Оценка новых проектов осуществляется по критериям новизны, значимости и потенциала быстрого применения.

С момента запуска программы 142 исследования уже получили финансирование. Единым оператором этой инициативы является Медтех.