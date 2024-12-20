21 декабря электростальцы могут проверить здоровье на едином дне диспансеризации

21 декабря в Электростальской больнице, расположенной по адресу: ул. Пушкина, 3, пройдет единый день диспансеризации. Пройти медицинское обследование можно с 08:00 до 12:00. При себе необходимо иметь паспорт, полис ОМС (полис обязательного медицинского страхования Московской области) и СНИЛС, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Единый день диспансеризации — это бесплатное и добровольное медобследование, которое представляет собой комплекс мероприятий, включающий профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы, направленные на выявление хронических заболеваний, а также риска их развития. Комплексная диагностика организма помогает выявить возможные заболевания и факторы риска.

Чтобы пройти диспансеризацию в определенный день и время, необходимо записаться на портале «Госуслуги» или самостоятельно обратиться в поликлинику (к регистратору) для предварительной записи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.