20 тыс заявок на получение справки для зубопротезирования подали в Подмосковье

С начала года жители Подмосковья подали свыше 20 тыс. электронных заявлений на получение справки, подтверждающей право на бесплатное зубопротезирование. Подать заявление можно на региональном портале госуслуг, сообщает пресс-служба регионального Мингосуправления.

Ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры, жители предпенсионного возраста с учетом их доходов и другие льготники, имеющие постоянную регистрацию в Московской области, имеют право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по показаниям стоматолога.

Услуга «Выдача справки, подтверждающей наличие права на бесплатное зубопротезирование» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» — «Документы, подтверждающие льготу». Чтобы воспользоваться ею, необходимо посетить стоматолога и оформить онлайн-заявку. Услуга предоставляется бесплатно. Решение поступит в личный кабинет заявителя на портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.