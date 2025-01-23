20 медиков трудоустроились в Сергиевом Посаде по программе «Приведи друга»

С 1 января повысились выплаты по программе «Приведи друга» для медицинских работников. Теперь за привлечение врача, медсестры или фельдшера медработник Подмосковья может получить премию от 28 тыс. до 128 тыс. рублей. Главный врач Сергиево-Посадской больницы Олег Дмитриев рассказал, что за прошлый год благодаря этой программе трудоустроилось 13 врачей и 7 специалистов среднего звена. Таким образом, округ вошел в число лидеров реализации программы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Для привлечения медицинских специалистов, а также поддержки тех, кто уже работает, в Подмосковье реализуется комплекс различных мер социальной поддержки — от ежемесячной компенсации за аренду жилья до предоставления земельного участка. В частности по проекту «Земля врачам» медикам Сергиева Посада выделили 90 земельных участков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что жители рассказывают властям о недостатке врачей первичного звена и узких специалистов. Более 500 специалистов удалось трудоустроить в подмосковные медучреждения по программе «Приведи друга».

«Мы постоянно в поиске и стараемся делать так, чтобы настоящие мастера своего дела, опытные медики приходили работать в подмосковные поликлиники, госпитали, амбулатории, ФАПы. У нас действует целый комплекс мер поддержки. Порядка 16 тыс. сотрудников уже воспользовались компенсацией аренды жилья», — отметил он.