20 мая в филиалах МОККВД пройдет день бесплатной диагностики родинок

Во всех филиалах Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера 20 мая пройдет день бесплатной диагностики меланомы. Опытные врачи-дерматовенерологи проведут осмотр кожи и ответят на интересующие вопросы. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Воспользоваться этой возможностью необходимо по следующим причинам:

Меланома может развиваться незаметно.

Ранняя диагностика — залог успешного лечения.

Проверка займет всего несколько минут, а в результате можно получить консультацию специалиста и рекомендации по защите кожи от солнца.

«День диагностики меланомы — это наш общий вклад в борьбу с этим опасным заболеванием. Не упустите возможность позаботиться о своем здоровье», — сказала главный врач Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера Юлия Матушевская.

Записаться на бесплатную диагностику родинок можно до 16 мая 2024 года по телефону бесплатной горячей линии 8 (800) 2000-345 или на сайте www.melanomaday.ru.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.