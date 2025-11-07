2 млн человек стали донорами в Подмосковье в 2025 году

В федеральной базе данных донорства крови и ее компонентов зарегистрирована 2 000 000 донация за 2025 год. Донация была совершена в Московском областном центре крови, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

В Московской области желающие старше 18 лет и не имеющие противопоказаний по здоровью могут стать донорами крови и ее компонентов. Сделать это можно в Московском областном центре крови, его филиалах или во время выездных акций, а также в отделениях переливаниях крови.

«В базе данных донорства крови и ее компонентов зарегистрирована 2 000 000 донация за 2025 год. Символично, что этот рубеж преодолела женщина-мама, для которой забота о других – естественное состояние души. Она знает цену жизни, как никто другой. И своим примером показывает, что донорство – это продолжение материнской заботы», — сказал главный врач Московского областного центра крови Глеб Марнов.

Донорская кровь и ее компоненты необходимы для спасения пострадавших в ДТП, пациентов с травмами, ожогами, больных онкологическими заболеваниями, детей, рожденных раньше срока, и других.

«Эмоции зашкаливают! Приятно, что я, наверное, не просто номерок в базе. Для меня в какой-то степени – это награда за однажды принятое решение сдавать кровь. С самого детства мама всегда говорила мне об очень важной функции нашей с ней группы крови – первой отрицательной. Я поняла, что, когда вырасту, тоже смогу кому-то помогать и спасать жизни. Я просто донор и счастлива от этого!» — отметила Надежда Уткина, совершившая двухмиллионную донацию.

Для удобства жителей Московский областной центр крови принимает доноров без выходных с 8.00 до 14.00. Предварительная запись на сдачу цельной крови не требуется. Адрес: г. Москва, ул. Металлургов, 37А. Ознакомиться с полным списком учреждений Службы крови Московской области можно на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.