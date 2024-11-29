18 врачей трудоустроились в больницу Шатуры в 2024 году

По сообщению главного врача Шатурской больницы Алихана Гарунова с начала 2024 года по различным программам в медицинское учреждение трудоустроилось 18 врачей. Среди них как врачи узких специальностей, так и терапевты. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По программе «Земский доктор» и «Приведи друга» устроились шесть врачей: терапевты, травматолог, оториноларинголог, рентгенолог. После целевого обучения на работу пришли три врача — онколог и два терапевта. И пять врачей трудоустроены благодаря участию учреждения на ярмарках вакансий.

«Национальный проект «Здравоохранение» позволяет закрывать дефицит врачей-специалистов, тем самым повышает качество оказания медицинской помощи населению», — сказала начальник отдела кадров Шатурской больницы Светлана Полякова.

Всего в Шатурской больнице работает 192 врача-специалиста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медицинская сфера в регионе находится под нагрузкой. Наибольшую нагрузку испытывают врачи первичного звена, особенно осенью и весной.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.