1,8 тыс малоинвазивных операций провели в отделении гинекологии Электростали

В этом году в гинекологическом отделении Электростальской больницы было проведено 1 800 малоинвазивных операций. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Такие операции позволяют минимизировать травматизацию тканей, сократить время восстановления и значительно уменьшить болевой синдром после вмешательства. Мы стараемся делать все возможное, чтобы каждая пациентка чувствовала себя комфортно и уверенно в процессе лечения. Благодарен каждому члену нашей команды, от врачей и медсестер до административного персонала, за их самоотверженную работу и профессионализм. Продолжаем следовать самым современным достижениям медицины и обязуемся делать все возможное для улучшения качества жизни наших пациенток», — заведующий гинекологическим отделением Электростальской больницы Игорь Ликий.

Благодаря современному оборудованию есть возможность проводить операции с высочайшей точностью и комфортом.

Инновационные технологии, такие как лапароскопия, позволяет минимизировать травмы тканей, сокращая время вмешательства и избавляя от ненужных болей в послеоперационном периоде.

Команда гинекологического отделения регулярно проходит обучение, чтобы использовать все преимущества новейших достижений в области медицинской техники. Это улучшает качество оказания медицинской помощи, а также обеспечивает женщинам уверенность в успешном исходе операций.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.