18 человек Волоколамска стали почетными донорами в 2024 году

Звание «Почетный донор России» получают доноры, безвозмездно сдавшие кровь или ее компоненты определенное количество раз. Так, 18 доноров Волоколамска получили нагрудные знаки как символ признания их заслуг в спасении человеческих жизней. Об этом сообщает пресс-служба округа.

Почетные доноры награждаются нагрудным знаком и имеют право на меры социальной поддержки, в том числе ежегодную денежную выплату.

Стать донором может любой человек старше 18 лет, не имеющий медицинских противопоказаний.

Прием крови и ее компонентов в Волоколамске осуществляется с понедельника по четверг с 8:00 до 12:00 по адресу: Рижское шоссе, 41, корпус Б, 6 этаж.

При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.