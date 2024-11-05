175 млрд рублей запланировано на реализацию госпрограммы «Здравоохранение» в 2025 году

Госпрограмма «Здравоохранение Подмосковья» направлена на улучшение состояния здоровья населения региона, улучшение качества оказания медпомощи и повышение эффективности медуслуг в Московской области. В 2024 году на реализацию госпрограммы запланировано около 175 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба Мособлдумы.

«От того на сколько будет развита в регионе сфера здравоохранения, зависит и придут ли к нам высококвалифицированные кадры, и будут ли удовлетворены уровнем оказания медпомощи наши жители. Из года в год мы финансируем это направление, чтобы медицина в области была на высоком уровне и постоянно совершенствовалась согласно новым вызовам. Выделенные средства пойдут на лекарственное обеспечение, проведение специализированных обследований, оказание паллиативной помощи, поддержку наших медработников и многое другое», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Так, подчеркнул парламентарий, на льготное лекарственное обеспечение отдельных категорий граждан планируется выделить более 31 миллиарда рублей.

«В этом году по состоянию на октябрь социальную помощь в части лекарственного обеспечения получают свыше 667 тысяч человек. По прогнозам на следующий год получателей будет свыше 673 тысяч наших жителей», — отметил Брынцалов.

Кроме того, по словам председателя Мособлдумы, в рамках подпрограммы «Охрана здоровья матери и ребенка» запланированы средства на проведение расширенного неонатального скрининга — обследования новорожденных на врожденные и наследственные заболевания.

«На эти цели запланированы средства — порядка 240 миллионов рублей. Это очень важно, ведь данное обследование помогает выявить редкие, но тяжелые заболевания еще до развития их симптомов и вовремя начать лечение», — сказал парламентарий.

В завершении спикер регионального парламента остановился на мерах поддержки медицинских работников.

«В госпрограмму заложили еще одну важную статью расходов, направленную на оказание поддержки нашим медикам. Нам важно не просто привлечь в область высококвалифицированных медработников, но и помочь им закрепиться на местах. Для этого в качестве стимула для них предусмотрена ежемесячная денежная выплата на компенсацию аренды жилья — 20 тысяч рублей врачу и 30 тысяч — семье медиков. На эти цели планируем в 2025 году выделить свыше 3,2 миллиарда рублей, что позволит предоставить выплату более чем 14 тысячам медработникам», — подытожил Брынцалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным