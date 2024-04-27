17 выездов совершил мобильный флюорограф в Дмитровском округе с начала 2024 г

С января мобильный флюорограф Дмитровской больницы выполнил 17 выездов. Обследование прошли 844 жителя, из которых у 14 были обнаружены заболевания легких. Эти пациенты получили направление к врачам-специалистам для прохождения необходимого лечения, сообщается на сайте администрации Дмитровского округа.

Предъявив паспорт и полис, жители сельской местности и работники предприятий могли бесплатно пройти обследование на туберкулез и ряд других заболеваний.

Ближайшие выездные обследования состоятся 6 мая с 9:00 до 14:00 по адресу: Ассауровский ФАП, д. Ассаурово, 90; 8 мая с 9:00 до 14:00 по адресу: Семеновский ФАП, пос. Семеновское, 2; 14 мая с 9:00 до 14:00 по адресу: ГБСУ МО «Семейный центр «Дмитровский», ул. Профессиональная, 103; 16 мая с 9:00 до 14:00 по адресу: ООО «Фронтмастер», д. Елизаветино, 202.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.