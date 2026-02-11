17 тыс жителей Подмосковья прошли обследование в мобильных медкомплексах

Почти 17 тысяч жителей отдаленных населенных пунктов Московской области прошли медицинское обследование в мобильных комплексах с начала года, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мобильные медицинские комплексы выезжают в деревни и села Подмосковья, чтобы жители могли пройти первый этап диспансеризации, рентгенологическое обследование и получить консультации специалистов рядом с домом.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин отметил, что мобильный комплекс представляет собой фельдшерско-акушерский пункт на колесах, оснащенный всем необходимым для базовой диагностики. С начала года такие комплексы совершили 812 выездов.

В рамках работы мобильных комплексов более 7,5 тысячи человек прошли флюорографию, свыше 2,7 тысячи женщин — маммографию. Ознакомиться с расписанием выездов можно на сайтах медицинских организаций Московской области и в социальных сетях. Для прохождения обследования предварительная запись не требуется, при себе необходимо иметь полис ОМС и паспорт.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что необходимо создать все условия для того, чтобы жители Московской области не сталкивались с препятствиями при прохождении диспансеризации.

«Вы знаете, что диспансеризация — это и веление времени, и (проходит — ред.) в рамках национального проекта президента», — сказал Воробьев.