17 тыс новорожденных прошли расширенный неонатальный скрининг в Подмосковье

В прошлом году в Подмосковье перечень проводимых новорожденным исследований в рамках неонатального скрининга был расширен до 36 патологий. Обследование позволяет выявить генетические заболевания на ранней стадии, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«С начала года 17 тыс. новорожденных прошли неонатальный скрининг. Нашим врачам удалось выявить у 24 детей генетические заболевания на ранней стадии, что позволило вовремя начать лечение. Обследование проводится в первые сутки после рождения малыша», — сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Исследование проводится путем забора крови из пятки. При выявлении отклонения от нормы с родителями связывается специалист медицинской организации для разъяснения их дальнейших действий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что медучреждения региона должны соответствовать пожеланиям жителей и получать положительные оценки.

«Мы ведем большую работу, которая направлена на то, чтобы оценка деятельности здравоохранения и в первичном звене, и в стационарах была положительной», — сказал Воробьев.