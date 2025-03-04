17 единиц тяжелой медтехники заработало в больницах Подмосковья с января

В отделении лучевой диагностики Егорьевской больницы начал работать новый рентгеновский аппарат на 3 рабочих места. Оборудование закуплено благодаря нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» и по поручению губернатора региона Андрея Воробьева. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Мы продолжаем оснащать наши больницы современной цифровой медтехникой. С начала года мы ввели в работу уже 17 единиц оборудования, в том числе маммографы и флюорографы. Сегодня в отделении лучевой диагностики Егорьевской больницы заработал новый рентген-аппарат, установленный взамен техники уже не отвечавшей требованиям. На его закупку было направлено 29 млн рублей», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

На новом рентген-аппарате в отделении лучевой диагностики Егорьевской больницы планируется проводить исследования экстренным пациентам с различными патологиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.