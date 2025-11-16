16 ноября в России отмечают Международный день борьбы с анорексией

16 ноября в РФ и других странах мира каждый год отмечают Международный день борьбы с анорексией. Также его знают как «День без диет».

Об анорексии узнали еще в XVII веке. Описание тяжелой нервной болезни, провоцирующей полное истощение организма и, как следствие, смерть, сделал английский врач Ричард Мортон (жил с 1637 по 1698 год). При этом, тогда нервная анорексия встречалась редко.

Этой болезнью стало «заболевать» все большее количество молодых девушек в XX веке. При этом у мужчин анорексия бывает редко.

Недуг стала активно «распространяться» из-за действий общества. Именно оно установило стандарты красоты и моды. На подиуме начали появляться только худые модели. Также девушкам постоянно навязывали, что они должны быть стройными.

Болезнь проявляется в том, что человеку всегда кажется, будто бы он имеет лишний вес. При этом, проблем с массой тела может и не быть. В результате человек предпринимает любые попытки, чтобы похудеть. Он доводит себя до состояния, когда кожа почти обтягивает скелет. Мышц практически нет. Но даже в таком состоянии человеку может казаться, будто бы проблемы с лишним весом есть.

Последняя стадия недуга — кахексия. Это крайнее истощение организма, что может спровоцировать фатальные последствия, дистрофию органов и ухудшение их функций. Затем наступает смерть.

Международный день борьбы с анорексией направлен на привлечение внимания к здоровому питанию. Также во время него напоминают, что к диетам необходимо относиться здраво и воспринимать свое тело таким, какое оно есть.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.