16 медалей завоевали спортсмены из Королева на открытом кубке по Киокусинкай

В Мытищах в честь 20-летнего юбилея спорткомплекса «Арены Мытищи» имени Виктора Шалимова прошел Открытый кубок по Киокусинкай. В турнире приняли участие свыше 300 бойцов из Москвы и Подмосковья, включая представителей Королева, Подольска, Щелкова, Орехово-Зуева и Реутова. Соревнования проходили в двух дисциплинах: «ката» (демонстрация формальных комплексов движений) и «кумите» (спарринг), сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанники спортивного клуба «Монолит» из Королева показали отличные результаты в турнире. Спортсмены завоевавали 7 золотых, 4 серебряные и 5 бронзовых медалей.

Турнир стал отличной возможностью для юных бойцов проявить себя и получить опыт, который пригодится им на будущих соревнованиях, а более опытным соперникам такой опыт позволил проверить себя и перейти на новую ступень профессионального мастерства. Участники соревнования получили награды, а лучшие спортсмены были отмечены специальными призами.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.