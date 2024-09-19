150 операций провели в новом отделении офтальмологии в Подольске почти за месяц

В Подольске провели научно-практическую конференцию офтальмологов Московской области. На ней подвели первые итоги работы недавно открытого нового офтальмологического подразделения Подольской областной клинической больницы. В отделении сделали дневной стационар и используют передовые методы лечения глазных заболеваний. Возглавляет его профессор, доктор медицинских наук Алексей Егоров. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«За неполный месяц работы отделения нашими докторами были проконсультированы более 700 пациентов, сделано 150 операций. Работа будет продолжаться. И мне очень приятно говорить о том, что кроме практической деятельности, которой занимается наша команда офтальмологов, у нас развивается и научная работа», — сказал главный врач Подольской областной клинической больницы Вардан Геворкян.

Научную конференцию в Подольске провели во второй раз. Она позволяет врачам делиться опытом с коллегами и вырабатывать единые подходы к лечению. Например, таких распространенных заболеваний глаз, как глаукома и герпетический кератит.

Офтальмологическое отделение находится в ОСП № 4 по адресу: пос. Кузнечики, Парковый проезд, 9, корп. 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.