15 участников проекта «Активное долголетие» в Реутове прошли диспансеризацию

Одним из них стал 70-летний житель Реутова Владимир Маланин. «Да, сегодня действительно прошел диспансеризацию первый раз в жизни. Раньше меня останавливало то, что нужно тратить много времени на посещение поликлиники. Но сейчас процесс проходит совсем иначе. Пришел, и сразу обошел всех специалистов», — поделился реутовчанин.

За 2024 год в Реутове диспансеризацию прошли 61 645 человек. Мероприятия проходят 2 раза в месяц, за исключением летнего периода.

В прошлом году благодаря диспансеризации у жителей Реутова были выявлены случаи гипертонии, ишемической болезни сердца, сахарного диабета, цереброваскулярных заболеваний и злокачественных новообразований. Раннее выявление помогло многим пациентам своевременно начать лечение и сохранить здоровье.

Врачи отмечают, что многие жители проходят диспансеризацию даже чаще, чем это установлено в официальном графике. Регулярное обследование помогает выявлять заболевания на ранних стадиях и предотвращать их развитие.

В Подмосковье 315 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.