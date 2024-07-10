1,5 тысячи пациентов примет обновленный фельдшерский пункт в городском округе Клин

1,5 тысячи пациентов примет обновленный ФАП в деревне Решоткино. Медицинскую помощь здесь получают также жители деревень Коноплино и Веденское, передает пресс-служба администрации городского округа Клин.

Жители ждали этого ремонта очень долго. Говорят, что лет 10 назад фельдшеру выдали обои, который он своими силами и поклеил. А основательного ремонта так и не было. Сейчас по программе «Здравоохранение Подмосковья» здесь заменили все — от сантехники и инженерных коммуникаций до мебели и оборудования. Особую атмосферу создает единое для учреждений Подмосковья брендирование.

Не меньше жителей рада новым стенам и условиям работы фельдшер. Оксана Викторовна Морозова приехала в Клин из Ставрополья. Подмосковье выбрала в рамках программы «Земский доктор». В Клину ей предоставили служебное жилье и работу там, где понравилось.

" Удаленные от города — но не от качественных медицинских услуг. Важно, что единые стандарты профессиональной медицинской помощи в нашем Подмосковье распространяются на всех жителей, независимо от того, город или село они выбрали местом своего проживания «, — сказала Глава городского округа Клин Алена Сокольская.

Сегодня она побывала в обновленном ФАПе, пообщалась с жителями деревни и убедилась, что созданные по Губернаторской программе условия здесь все оценивают очень высоко и с благодарностью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.