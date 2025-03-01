1,5 тыс юных спортсменов прошли обследования в НИКИ детства Подмосковья с января

Более 1,5 тыс. юных спортсменов — членов сборных команд Подмосковья и паралимпийских сборных прошли обследование в центре спортивной медицины НИКИ детства с начала года, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Проводя всестороннюю оценку здоровья ребенка, мы выясняем, сможет ли он выдержать нагрузки на тренировках и соревнованиях. Благодаря широкому спектру процедур — от консультаций врачей до лабораторных анализов — мы получаем полное представление о здоровье юного спортсмена и его возможностях. С помощью диагностики врач может понять подходят ли ребенку тренировки. Если специалист замечает признаки, переутомления или развитие патологических состояний, то спортсмену временно запрещают участвовать в соревнованиях и рекомендуют сделать паузу в тренировочном процессе. Это позволяет сохранить здоровье ребенка», — рассказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

В центре спортивной медицины института детства дети получают консультации 12 специалистов: педиатра, детского кардиолога, травматолога-ортопеда, дерматовенеролога, спортивного психолога, невролога, детского хирурга, уролога-андролога, гинеколога, отоларинголога, офтальмолога. При наличии показаний проводятся дополнительные консультации: эндокринолога, гастроэнтеролога и других. Продолжительность обследования для одного ребенка не более 3 часов. После обследования оформляются заключения о допуске ребенка к тренировкам и соревнованиям.

«При активных занятиях спортом организм подвергается серьезным нагрузкам, поэтому важно регулярно проходить медицинские осмотры. В центре спортивной медицины НИКИ детства спортсмены проходят комплексное обследование. Оно включает в себя лабораторное и инструментальное обследование: ЭКГ, ЭхоКГ, рентген, УЗИ, холтеровское мониторирование, а также оценку физической работоспособности с помощью велоэргометрии», — добавила руководитель Центра спортивной медицины Дарья Коледова.

В Центр спортивной медицины проходят обследование представители сборных команд Московской области, представители таких видов спорта, как плавание, хоккей, футбол и другие игровые виды, а также лапта, стрельба из арбалета, рафтинг, спортивный туризм, прыжки на батуте и прочие. Паралимпийские спортсмены представляют голбол, плавание, настольный теннис и боччу (броски мяча на точность).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.