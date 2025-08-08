1,5 тыс человек начали работать в больницах Подмосковья по программе «Приведи друга»

Сотрудники государственных областных учреждений могут получить премию за привлеченных ими специалистов. Так, за трудоустройство врача можно получить от 25 тыс. рублей до 250 тыс. рублей, фельдшера (в том числе скорой помощи) или медсестры медработник может получить премию от 15 тыс. рублей до 150 тыс. рублей. Размер выплаты зависит от специальности, категории и стажа привлеченного сотрудника, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Крайне важно как поддерживать медицинских специалистов, которые уже у нас работают, так и привлекать новые кадры. Для этого в регионе действует комплекс мер соцподдержки, в том числе программа «Приведи друга». Она реализуется с 2022 года. За все время ее действия в наши больницы пришли работать более 1,5 тыс. человек, в том числе 293 в этом году», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

С начала этого года программа оказалась наиболее востребованной среди медицинских сестер, фельдшеров, участковых терапевтов и акушеров-гинекологов.

Премия за привлечение нового сотрудника выплачивается в два этапа: первый выплачивается 50% от оклада должности, на которую трудоустроен специалист при его трудоустройстве, и второй 50% от оклада должности, на которую трудоустроен специалист — после трех месяцев работы привеченного специалиста. При этом новый сотрудник должен быть устроен на основную должность на полную ставку и не должен был работать в государственных подмосковных медорганизациях в предыдущие шесть месяцев.

В Подмосковье действуют и другие меры соцподдержки медработников: «Социальная ипотека», «Земский доктор», «Земский фельдшер», «Земля врачам» и другие. Подробная информация о мерах поддержки — на сайте https://rabota-vrachom.ru/.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что форумы и съезды врачей позволяют привлекать медиков на работу в Подмосковье.

«Еще одна тема, которая волнует всех и нас в том числе, — это врачи. Врачей не хватает. Врачи нужны. И учителя нужны. И мы претендуем на то, что мы заинтересованы во всем самом умном и профессиональном. Поэтому мы не скрываем, что в том числе такое общение позволяет нам находить новых партнеров, учиться и совершенствоваться», — сказал Воробьев на съезде детских врачей Московской области.