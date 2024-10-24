140 тыс жительниц Балашихи прошли комплексную проверку здоровья в поликлинике

Почти 140 тыс. жительниц Балашихи проверили здоровье в поликлинике, что составляет больше половины от общего количества горожан, прошедших диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры с начала 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Профилактические мероприятия преследуют главную цель — оценить общее состояние здоровья, а также на раннем этапе выявить хронические заболевания и риски их развития. Обследования проводятся бесплатно по полису ОМС.

«В вопросе профилактики заболеваний у женщин более ответственная позиция: из 202 тыс. прошедших диспансеризацию балашихинцев — почти 140 тыс. женщин и более 60 тыс. мужчин. В основном это люди старше 40 лет. В этом возрасте повышается риск онкологии, сердечно-сосудистых и других заболеваний. Выявить их на раннем этапе помогает комплексное обследование. Оно включает в себя общий клинический анализ крови, анализ кала на скрытую кровь, анализ крови на холестерин и глюкозу, ЭКГ, флюорографию, маммографию, измерение артериального и внутриглазного давления, роста и веса, консультации гинеколога и терапевта», - рассказал и. о. заведующего отделением профилактики поликлиники № 2 Балашихинской больницы, врач-терапевт Антон Зыков.

По результатам первого этапа диспансеризации чаще всего выявляются артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, в меньшей степени — бронхиальная астма, хронические бронхиты и заболевания ЖКТ. Также у каждого третьего пациента отмечается избыточная масса тела или ожирение первой степени. Примерно у 25% пациентов повышен уровень холестерина в крови. При выявлении хронических заболеваний пациентов направляют на углубленную диспансеризацию: дополнительные обследования и консультации узких специалистов. В этом году таких оказалось порядка 20 тыс. человек. Для прохождения диспансеризации нужен паспорт и полис ОМС. Запись по телефону 122, через портал госуслуг, инфоматы или при личном обращении в поликлинику.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.