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14 врачей начали работать в Солнечногорской больнице с начала года

С начала года Солнечногорская больница привлекла на работу 14 врачей. Это участковые педиатры и терапевты, акушеры-гинекологи, травматологи-ортопеды, офтальмологи, инструктор по лечебной физкультуре, нейрохирурги, эндокринолог, а также заведующие отделениями. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, врачи общего профиля Анастасия Тюрякова и Мария Родина, Ксения Волошина и Василиса Лактионова работают с прикрепленными жителями на нескольких участках, а участковый педиатр Саурабх Сингх принимает маленьких пациентов в детской поликлинике.

В числе узкопрофильных специалистов — акушер-гинеколог Милена Багдасарян, офтальмолог Елена Волкова, травматолог-ортопед Андрей Молодцов, инструктор по ЛФК Лидия Смирнова, нейрохирург Екатерина Дубова, хирург Давид Ованисян и эндокринолог Мурад Султанов.

Также в этом году новыми заведующими отделениями стали Дмитрий Муталенко (операционный блок) и Анна Самко (акушерское физиологическое отделение).

«Для привлечения врачей на работу к нам в округ по поручению Губернатора реализуем комплекс мер поддержки: до 1 млн рублей единоразово — по программе «Земский доктор», до 500 тысяч рублей единоразово — по программе «Земский фельдшер», участие в программах «Социальная ипотека» и «Приведи друга», предоставление земельных участков под строительство дома, компенсации на аренду жилья и проезд до места работ, — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Укомплектованность кадрами в поликлиниках округа составляет 90%. Сейчас в медучреждения требуются неврологи, травматологи-ортопеды, акушеры-гинекологи, анестезиолог, реаниматолог, кардиолог, а также врачи ультразвуковой и функциональной диагностики.

Ответить на вопросы трудоустройства готовы специалисты отдела кадров Солнечногорской больницы по телефону: 8 (495) 994-15-51.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что власти региона активно привлекают врачей для работы в медучреждениях.

«(Нужны — ред.) узкие специалисты. Старшее поколение нуждается. И невропатологи, и кардиологи, онкология — все это требует своевременной профилактики. Поэтому мы ведем активный поиск, привлечение врачей», — сказал Воробьев.

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