1,4 тыс пациентов прошли лечение по неврологическому профилю в Подольске

Порядка 1 400 пациентов неврологического профиля прошли лечение в Подольской областной клинической больнице (ПОКБ) с начала года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В отделении неврологии ПОКБ успешно лечат последствия инсультов, травмы головного мозга, хроническую мигрень, сосудистые патологии, нейродегенеративные заболевания, проводят ботулинотерапию для борьбы с болевым синдромом при мигрени и различных видах дистонии.

Комплексный подход к лечению включает в себя медикаментозную терапию, физиопроцедуры, лечебную физкультуру и массаж.

Также в отделении нейрохирургии ПОКБ проводятся операции с высокой точностью и минимальной травматизацией структур мозга. В текущем году подольские врачи уже провели 70 операций на головном мозге.

«Современное высокотехнологичное оборудование и слаженная работа сотрудников позволили достичь хороших результатов», — сказал главный врач ПОКБ Вардан Геворкян.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.

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