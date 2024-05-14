Диетолог назвала распространенные кожные заболевания от неправильного питания

Кожа — визитная карточка человека. Ее состояние зависит не только от внешних факторов, но и от того, что мы едим, сообщила РИАМО врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), кандидат медицинских наук Марьяна Джутова.

«Акне — крайне распространенная проблема, которую еще иногда называют „болезнью цивилизации“. По статистике, в развитых странах угрями и гнойничковыми высыпаниями на лице, шее, плечах, груди и верхней части спины страдают до 85% подростков и молодых людей в возрасте 12-25 лет», — рассказала Джутова.

Она подчеркнула, что сегодня акне напрямую связаны с высококалорийной пищей с высоким гликемическим индексом и обилием молочных продуктов. Для снижения активности сальных желез и уменьшения количества высыпаний нужно на 12 недель исключить продукты, провоцирующие образование акне.

По словам врача, атопическим дерматитом («диатез», «крапивница») страдают от 2% до 10% взрослых. При этом заболевании человек испытывает мучительный зуд, покраснения, сухость, шелушение кожи. Ключевой причиной его образования является неправильное питание. Речь идет об обилии жиров и малом содержании клетчатки.

Согласно проведенным тестам на пищевую аллергию, у большинства людей с атопическим дерматитом отмечается положительная реакция на определенные продукты. Самыми распространенными стали яйца, шоколад, цитрусовые, молоко, некоторые ягоды. Также причиной атопического дерматита могут быть гиповитаминозы B и D.

Диетолог отметила, что псориаз является хроническим заболеванием, проявляющимся в виде образования на коже бляшек размером то 1 мм до 2-3 см, покрытых белесыми чешуйками. Для него характерны сильный зуд, отечность, покраснения и шелушение.

«Заболевание по мере прогрессирования способно распространиться на суставы и сердечно-сосудистую систему. Питание играет исключительно важную роль в поддержании качества жизни и продлении периодов без обострений», — сказала специалист.

Джутова порекомендовала пациентам с псориазом придерживаться так называемой средиземноморской диеты с большим количеством рыбы, морепродуктов, свежих овощей. А от шоколада, цитрусовых, молочных продуктов и алкоголя стоит полностью отказаться.