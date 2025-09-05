135 тыс жителей Химок прошли диспансеризацию с начала года

Диспансеризация — это бесплатные осмотры, анализы и обследования в поликлинике, а иногда и в парке в мобильных пунктах. В Химках с начала года такую проверку здоровья прошли 135 тыс. жителей. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Жители округа могут пройти обследование в любой поликлинике каждый день по будням с 8:00 до 20:00. Для этого нужен полис ОМС и паспорт. Записаться на диспансеризацию в поликлинику можно по единому номеру 122, через портал «Госуслуги» или в регистратуре поликлиники.

«Важность проведения своевременных профосмотров и диспансеризации граждан заключается в том, что это дает возможность вылечить практически любое заболевание, если обнаружить его на ранней стадии. Или как минимум остановить его развитие», — рассказал главный врач Химкинской клинической больницы Владислав Мирзонов.

Во время осмотра терапевт даст направление на базовые анализы, при необходимости отправит на другие обследования и к узким специалистам в зависимости от возраста пациента Всем взрослым положена диспансеризация раз в три года, а после 40 лет — ежегодно. Во время диспансеризации можно бесплатно сделать маммографию, колоноскопию, ЭКГ, сдать анализы крови, проверить щитовидную железу, выяснить, нет ли онкологических заболеваний.

Диспансеризация проходит по стандартным правилам. Отказать могут только в том случае, если не подходит год рождения. Тогда вместо диспансеризации можно пройти профилактический медосмотр. Этим летом акция «Проверь здоровье в парке» проходила в Химках каждое воскресенье на территории выставочного комплекса «Артишок».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.