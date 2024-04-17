124 медика устроились на работу в Подмосковье по программе «Приведи друга»

В Подмосковье действует широкий спектр мер соцподдержки для медицинских специалистов. Благодаря программе «Приведи друга» с начала года в больницы и поликлиники вышли на работу 124 новых медика, сообщает пресс-служба Минздрава региона.

«Наиболее востребована программа у медицинских сестер, фельдшеров, участковых терапевтов, хирургов и участковых педиатров», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

С такой программой медицинский специалист может получить премию за трудоустройство в свою медорганизацию врача, фельдшера или медсестры. Выплата составляет до 50 тыс. рублей за врача, до 25 тыс. рублей за среднего медицинского специалиста.

Премия за привлеченного сотрудника выплачивается в два этапа: 50% при трудоустройстве и 50% после трех месяцев работы. При этом привлеченный сотрудник должен быть трудоустроен на основную должность на полную ставку и не работать до этого в подмосковных медорганизациях в предыдущие 6 месяцев.

Также в регионе реализуется программа «Модернизация первичного звена». Ее основная задача — организация оказания медицинской помощи рядом с местом жительства, обучения или работы, исходя из потребностей всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.