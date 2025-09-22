120 человек пополнили регистр доноров костного мозга в рамках «Пульса Подмосковья»

В Московском областном центре крови с 15 по 21 сентября прошел марафон популяризации донорства костного мозга «Пульс Подмосковья». Регистр доноров костного мозга пополнился за неделю более чем на 120 потенциальных спасителей. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

В регистр вступали в Москве, Орехово-Зуеве, Подольске, Воскресенске, Щелково. Центр крови поддержали Коломна, Долгопрудный, футбольный клуб «Локомотив», АО «Инвестиционный холдинг Финам».

«За эту неделю произошло еще много событий! Мы выпустили цикл публикаций: развенчали главные мифы вокруг донорства костного мозга, рассказали о процедуре трансплантации и случаях, когда и кому она требуется, коснулись истории развития трансплантации костного мозга, поговорили о регистре доноров костного мозга», — сказала начальник отдела по связям с общественностью Московского областного центра крови Елена Денисова.

Также в рамках марафона «Пульс Подмосковья» состоялся концерт с участием хора мальчиков и юношей Центра эстетического и музыкально-хорового искусства «Пионерия» им. Г. А. Струве. Для юных талантов, а также для студентов двух колледжей — подмосковного колледжа «Энергия» и Московского областного медицинского колледжа состоялись экскурсии по Центру крови. А еще донор костного мозга поделилась своим опытом, который поможет другим людям сделать выбор вступить в регистр и когда-то спасти человека.

Московский областной центр крови поблагодарил участников, организаторов и доноров за вклад в развитие донорства костного мозга и призывает всех неравнодушных присоединиться к регистру. Вступить в регистр можно в учреждениях Центра крови по предварительной записи через Госуслуги, выбрав рекрутинговым центром ГБУЗ МО «МОЦК». После этого специалисты учреждения свяжутся с вами и согласуют день для проведения типирования (взятие пробирки крови на генетический анализ). Ваше решение может изменить не только жизнь больного человека, но и его семьи, которая ждет и надеется, что их родной человек снова будет здоров.

Московский областной центр крови можно посетить ежедневно с 8:00 до 14:00 по адресу: Москва, улица Металлургов, 37а, а его обособленные структурные подразделения с 8:00 до 13:00. ОСП «Воскресенск» (Больничный проезд, д. 5) и ОСП «Щелково»(ул. Новая Фабрика, 8) работают с понедельника по субботу. В ОСП «Подольск»(ул. Кирова, 9) и ОСП «Орехово-Зуево»(ул. Барышникова, 13/5) последняя суббота каждого месяца — донорская. Ближайшая — 27 сентября.

Как отметил губернатор региона Андрей Воробьев, в Московской области становится меньше жалоб на здравоохранение, а качество оказываемой гражданам помощи — выше.

«Приятно видеть, что год от года жители все выше оценивают здравоохранение. Жалоб, как мы замечаем, становится меньше», — сообщил глава региона.