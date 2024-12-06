12 тыс раз в Подмосковье узнали о состоянии родственника в больнице по номеру 122

В Московской области жители могут узнать о состоянии родственника, проходящего лечение в одной из областных больниц, по номеру 122. Всего с начала года состояние родственника узнали уже почти 12 тыс. человек, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Для удобства жителей, чтобы сэкономить свое время и не тратить его на поездку до медучреждения, уточнить состояние родственника можно по номеру 122. После звонка с вами свяжется лечащий врач или сотрудник медучреждения, который даст ответы на волнующие вопросы», — рассказал министр здравоохранения Московской области Максим Забелин.

Получить информацию о состоянии здоровья можно по пациентам старше 18 лет, которые указали данные родственника при госпитализации в стационар.

На данный момент проект запущен в 49 больницах, а также в МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского, МОНИИАГ, Московском областном онкодиспансере и Московском областном госпитале ветеранов войн.

Если заявка оформлена до 11:00, информация будет предоставлена до 20:00 текущего дня. Если оставлена после 11:00 или в выходной/праздничный день, информация будет предоставлена до 20:00 следующего рабочего дня.



Один из приоритетов работающего в Московской области министерства здравоохранения – расширение доступности медпомощи для населения. Чтобы сделать обращение за помощью еще более комфортным, в рамках цифровизации услуг был запущен портал «Здоровье». Там можно, не выходя из дома, записаться на прием к врачу, получить телемедицинскую консультацию, вызвать врача на дом, заказать 9 видов медицинских справок. Еще сервис позволяет ознакомиться с результатами визита к специалисту, лабораторных исследований, выданными направлениями и др.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.